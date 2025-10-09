Senza Lobotka spunta il 4-2-3-1 | Conte studia l’alternativa
Non soltanto l’ipotesi di inserire Gilmour al posto di Lobotka nel classico 4-1-4-1. Dopo l’infortunio dello slovacco, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: lobotka - spunta
Le ultime in casa Sampdoria ? Spunta il piano di Donati - facebook.com Vai su Facebook
Senza Lobotka spunta il 4-2-3-1: Conte studia l’alternativa - 1: Conte studia l’alternativa Non soltanto l’ipotesi di inserire Gilmour al posto di Lobotka nel classico 4- Riporta forzazzurri.net