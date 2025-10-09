Sentinelle nelle professioni contro la violenza
Prevenire la violenza in ogni ambito e livello lavorativo-professionale riconoscendo in tempo utile quali sono, nel concreto, i comportamenti a rischio come eccessi di controllo, manipolazione, isolamento, gelosia, che possono condurre le relazioni a trasformarsi in “tossiche”, sostanzialmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: sentinelle - professioni
“Sentinelle nelle professioni”: via il progetto contro la violenza di genere
Prossimo appuntamento del Soroptimist International Club Lecce per la realizzazione del Progetto “Sentinelle nelle professioni “ - Read The Signal - 8 ottobre 2025 h.10.00 Un momento di riflessione, di sensibilizzazione e di informazione rivolto alle giovani c - facebook.com Vai su Facebook
Violenza di genere, il progetto “Sentinelle nelle Professioni” arriva a Belluno https://bellunesinelmondo.info/2025/09/22/violenza-di-genere-il-progetto-sentinelle-nelle-professioni-arriva-a-belluno/… - X Vai su X
“Sentinelle nelle Professioni contro la Violenza” In evidenza - Partnership tra le due realtà associative al fine di incentivare tutte le possibili le azioni ad ogni l ... Riporta gazzettadellemilia.it
Parrucchieri ed estetiste contro la violenza - È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Sentinelle nelle Professioni contro la violenza”, che si è tenuta ieri pomeriggio al Cen ... Si legge su teletruria.it