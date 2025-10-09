Sentieri mediterranei torna al suon di ‘Eco d’autunno ritmi etnici‘

Tempo di lettura: 3 minuti TornaSentieri mediterranei”: il festival che da 27 edizioni rappresenta un punto di riferimento nel panorama degli appuntamenti culturali e artistici della regione Campania. Stamane nell’aula consiliare del comune di Summonte la conferenza stampa di presentazione della kermesse che quest’anno avrà come tema: “Eco d’autunno, ritmi etnici”. “Grande lavoro di gruppo – ha sottolineato il sindaco Ivo Capone – e in questa edizione ci sarà una novità assoluta che mette insieme tradizione e innovazione. Nel programma daremo grande spazio con la rassegna ‘Voci e suoni del Partenio’ ai giovani talenti locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sentieri Mediterranei 2025: Musica e Cultura a Summonte

