sempre disponibili al confronto sulle provinciali

Dure le parole pronunciate dal sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, a seguito di una riunione con le associazioni di categoria del territorio, nei confronti di Città Metropolitana: "La viabilità nel nostro territorio è un inferno, scriviamo e non rispondono e quando convocano alcune riunioni ci propongono soluzioni inadatte. Ora basta, pretendiamo risposte serie e interventi". A stretto giro è arrivata la replica della Città Metropolitana, ente titolare delle strade provinciali che attraversano il territorio di Molinella e i comuni limitrofi. A parlare è Davide Dall’Omo (nella foto), sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade: "Comprendiamo la situazione complessa della viabilità sulle quattro strade provinciali che collegano Molinella a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
