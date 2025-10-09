Semplificare connettere crescere | il futuro del Lazio Ci scrive il presidente di Unindustria

L'autore dell'intervento è Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria Lazio Il Lazio ha tutte le potenzialità per diventare una delle migliori regioni d’impresa d’Europa. Possiamo contare su un tessuto produttivo articolato con leadership indiscusse in settori come Farmaceutica, Digitale, Energia, Aerospazio, Turismo con Multinazionali e PMI eccellenti. Abbiamo grandi hub internazionali di trasporto come l’Aeroporto di Fiumicino e il Porto di Civitavecchia. Un ecosistema unico di università e centri di ricerca. E ovviamente la caratura internazionale di Roma che negli ultimi anni ha colto tante sfide di trasformazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

