Sempio gli appunti del papà | Stasi fa seguire Andrea accusa la mia famiglia E l' ex avvocato chiedeva a Spoto | Che aria tira?

Il giallo del delitto di Garlasco sembra sempre più senza fine: dagli atti depositati al Riesame di Brescia, a cui ha fatto ricorso l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sempio, gli appunti del papà: «Stasi fa seguire Andrea, accusa la mia famiglia». E l'ex avvocato chiedeva a Spoto: «Che aria tira?»

In questa notizia si parla di: sempio - appunti

Garlasco, l'intercettazione del padre di Sempio «paga quelli lì», gli appunti su "20/30 euro" e il flusso di soldi: gli elementi contro Mario Venditti

L’ex procuratore indagato su Garlasco scrive a Nordio: «Tutto su un rigo anonimo». I genitori di Sempio interrogati per 7 ore: l’ipotesi sugli appunti e i soldi

Andrea Sempio, gli appunti del papà: «Stasi fa seguire Andrea, accusa la mia famiglia». Le indagini a Brescia e il mistero delle intercettazioni

Trasferimenti di denaro sospetti nei conti correnti della famiglia Sempio, appunti ritrovati in casa della famiglia che indicavano cifre e nomi. Ma poi ancora intercettazioni che fanno capire come la famiglia fosse a conoscenza delle indagini in corso, e delle dom - facebook.com Vai su Facebook

L’appunto integrale #Tg1 su #Venditti dei #Sempio è più eloquente dello stralcio nel decreto di perquisizione. E fornisce elementi molto particolari, riguardanti la conoscenza delle carte secretate e i dubbi di un padre su eventuali garanzie per il futuro con 20.3 - X Vai su X

Andrea Sempio, gli appunti del papà: «Stasi fa seguire Andrea, accusa la mia famiglia». Le indagini a Brescia e il mistero delle intercettazioni - Il giallo del delitto di Garlasco sembra sempre più senza fine: dagli atti depositati al Riesame di Brescia, a cui ha fatto ricorso l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato ... Come scrive msn.com

Omicidio Poggi, il papà di Sempio nel 2017: “È Stasi che accusa la mia famiglia, hanno fatto seguire Andrea” - "L'accusa di Stasi verso i Sempio perché sono loro che hanno fatto seguire mio figlio Andrea accusandolo con il Dna quindi non è una difesa, è ... Segnala fanpage.it