Evelina Sgarbi non si sottrae a interviste televisive e sui giornali e stavolta ha parlato con La Stampa del padre Vittorio dopo avere depositato l’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura, oggi sindaco di Arpino che “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Il critico d’arte ha fatto sapere che si opporrà e per difenderlo è intervenuta la figlia maggiore. E oggi a La Stampa, Evelina torna sulla difficoltà di raggiungere il padre al telefono, tanto che alla vigilia di Capodanno lui le avrebbe detto solo uno “ciao” sussurrato: “L’ho visto talmente male, talmente trasfigurato, che in questo momento non me la sento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sembra che io voglia occuparmi del patrimonio di famiglia ma ho 25 anni, faccio la modella e non saprei da dove cominciare. Non si tratta di gestire due bollette”: parla Evelina Sgarbi