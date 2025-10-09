Selvaggia Lucarelli alla presentazione di Rip – Roast in Peace su Prime Video | Battuta a Nancy Brilli? Il mondo brucia direi che abbiamo altre priorità Era un modo originale per dire non posso farti sconti – Intervista

Superguidatv.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, è stata ospite alla presentazione del nuovo comedy show in cinque puntate che arriva oggi su Prime Video dal titolo “RipRoast in Peace” con al centro sei comici, che prenderanno di mira quattro celebrità “defunte”. La Lucarelli sarà infatti proprio una delle quattro celebrità che i sei protagonisti del programma si troveranno a dover “onorare” in maniera ironica  durante il loro ipotetico funerale. Oltre alla Lucarelli,tra i vip da onorare troviamo: Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. I comici chiamati a onorare le quattro celebrità sono invece: Eleazaro Rossi, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Stefano Rapone, Beatrice Arnera e Corrado Nuzzo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

selvaggia lucarelli alla presentazione di rip 8211 roast in peace su prime video battuta a nancy brilli il mondo brucia direi che abbiamo altre priorit224 era un modo originale per dire non posso farti sconti 8211 intervista

© Superguidatv.it - Selvaggia Lucarelli alla presentazione di “Rip – Roast in Peace” su Prime Video: “Battuta a Nancy Brilli? Il mondo brucia direi che abbiamo altre priorità. Era un modo originale per dire non posso farti sconti” – Intervista

In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli

Ballando con le stelle: signora Coriandoli nel cast, maxi offerta a Cruciani per sfidare Selvaggia Lucarelli: la risposta

L’analisi di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso è spietata ma perfetta: ecco le sue parole

Meno male che Selvaggia Lucarelli c’è: ecco come ha massacrato Fabrizio Corona

selvaggia lucarelli presentazione ripRoast in Peace: su Prime Video il funerale di Totti, Saviano, Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli - Non è una fake news, è il punto di partenza di Roast in Peace, nuovo comedy show di Prime Video disponibile da ... Secondo rtl.it

selvaggia lucarelli presentazione ripMa avete sentito la frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Monica Setta? Come la prenderà? - Selvaggia Lucarelli sa sempre come colpire il bersaglio: stavolta è toccato a Monica Setta, alla quale ha lanciato una bella frecciatina. Lo riporta donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Selvaggia Lucarelli Presentazione Rip