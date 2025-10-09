Selvaggia Lucarelli alla presentazione di Rip – Roast in Peace su Prime Video | Battuta a Nancy Brilli? Il mondo brucia direi che abbiamo altre priorità Era un modo originale per dire non posso farti sconti – Intervista

Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, è stata ospite alla presentazione del nuovo comedy show in cinque puntate che arriva oggi su Prime Video dal titolo “Rip – Roast in Peace” con al centro sei comici, che prenderanno di mira quattro celebrità “defunte”. La Lucarelli sarà infatti proprio una delle quattro celebrità che i sei protagonisti del programma si troveranno a dover “onorare” in maniera ironica durante il loro ipotetico funerale. Oltre alla Lucarelli,tra i vip da onorare troviamo: Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti. I comici chiamati a onorare le quattro celebrità sono invece: Eleazaro Rossi, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Stefano Rapone, Beatrice Arnera e Corrado Nuzzo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Selvaggia Lucarelli alla presentazione di “Rip – Roast in Peace” su Prime Video: “Battuta a Nancy Brilli? Il mondo brucia direi che abbiamo altre priorità. Era un modo originale per dire non posso farti sconti” – Intervista

