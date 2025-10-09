Self Care Astrologico | il rituale di benessere perfetto per ogni segno zodiacale
C i sono gesti e abitudini in grado di riportarci in uno stato di quiete e serenità, anche e soprattutto nei momenti difficili e nei periodi iper frenetici. Ogni segno dello zodiaco ha un proprio rituale di self care, una vera e propria terapia su misura, in grado di ricaricare anima e corpo anche e soprattutto quando tutt’attorno imperversa il caos. L’astrologa Terry Alaimo ti guida in questo viaggio zodiacale, svelandoti le abitudini terapeutiche per ciascuno dei 12 segni. Preparati a scoprire il tuo rituale wellness da difendere a spada tratta. Cos’è la Fika, la tecnica svedese per scacciare lo stress X Ariete: energia in movimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
