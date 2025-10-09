Sei un disertore!: Gattuso furioso con il suo capitano La Nazionale cade a pezzi"> Il ct della Nazionale è furibondo con il suo leader. La Selezione maggiore sta sempre più disgregandosi: malumori eccessivi. Il clima in casa azzurra è diventato incandescente. Nelle ultime ore, un duro confronto tra Gennaro Gattuso e il suo capitano ha acceso un incendio che rischia di travolgere l’intero gruppo. Alla base dello scontro ci sarebbero divergenze profonde che sembrano difficili da sanare. La tensione, già percepibile da giorni, sarebbe esplosa durante un confronto, segnando un punto di rottura difficile da ricomporre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sei un disertore!: Gattuso furioso con il suo capitano | La Nazionale cade a pezzi