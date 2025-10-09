Hai la partita IVA e sei diventato papà? L’INPS ha pensato anche a te: non perdere l’occasione, ti spettano dei soldi! In questo periodo estremamente difficile sotto l’aspetto economico, è davvero un peccato perdersi delle agevolazioni che spettano di diritto. E da quanto emerso da recenti sondaggi, molti lavoratori autonomi sono all’oscuro di un loro. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Sei padre e hai la partita IVA? Adesso l’INPS dà i soldi anche a te