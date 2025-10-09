Sei padre e hai la partita IVA? Adesso l’INPS dà i soldi anche a te
Hai la partita IVA e sei diventato papà? L’INPS ha pensato anche a te: non perdere l’occasione, ti spettano dei soldi! In questo periodo estremamente difficile sotto l’aspetto economico, è davvero un peccato perdersi delle agevolazioni che spettano di diritto. E da quanto emerso da recenti sondaggi, molti lavoratori autonomi sono all’oscuro di un loro. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: padre - partita
Lite sugli spalti durante la partita Appignanese-Cingolana. A processo anche un calciatore: nei guai Tittarelli della Jesina, suo padre e il cugino
Follia durante la partita, padre entra in campo e pesta a sangue il giocatore di 13 anni: “Perché l’ha fatto”
Collegno, partita finisce nel caos: padre entra in campo e picchia portiere 13enne, zigomo e malleolo fratturati
Pugno all’arbitro durante una partita giovanile: padre radiato dagli stadi fino al 2028 e condannato anche penalmente - X Vai su X
La denuncia è partita dal padre della vittima, dopo aver raccolto le sue confidenze insieme alla nuova compagna. La testimonianza della ragazza, oggi adolescente, è stata ritenuta attendibile dal giudice. Il processo inizierà a gennaio. - facebook.com Vai su Facebook