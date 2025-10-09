Segnate la data sul calendario | Spid gratuito fino al 2027 poi 41 milioni di italiani saranno a rischio

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, conosciuto più comunemente come SPID, nonostante fosse stato annunciato che sarebbe diventato a pagamento con Poste Italiane e in tanti avevano cercato un’alternativa, continuerà a essere gratuito per i cittadini italiani almeno fino al 2027. È questa la principale garanzia che emerge dal rinnovo delle convenzioni tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i gestori del servizio, formalizzato nell’ottobre 2025. Gli accordi, della durata iniziale di due anni, prevedono la possibilità di un’ulteriore estensione fino a 36 mesi, portando per il momento la copertura fino al 2027. 🔗 Leggi su Screenworld.it

