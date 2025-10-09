Segnano tutti tranne lui ma è un caso | perché Berardi è ancora un top al fantacalcio
La squadra di Grosso ha trovato altri leader, e per il fantacalcio potrebbe essere un problema: uno sguardo ai numeri Dopo sette giornate di Serie A, il Sassuolo si gode un sorprendente 9° posto con 9 punti, a pari punti col Como e davanti a big come Lazio e Fiorentina. Un avvio che, pur tra alti e bassi, racconta una squadra in trasformazione, meno legata al suo totem Domenico Berardi e più corale, come evidenzia TMW. L’attacco, con 8 gol segnati, non ruota più solo attorno al capitano, rientrato dopo un lungo stop per un infortunio al tendine d’Achille. E per i fantallenatori, abituati a puntare tutto sul numero 10, è un problema: il Sassuolo non è più Berardi-dipendente, e le scelte al fantacalcio si complicano. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
