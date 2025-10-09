Sedata e legata tutta la notte a una barella in pronto soccorso 39enne muore per arresto cardiaco | Dava fastidio agli altri pazienti

Stava «dando fastidio» ad altri pazienti presenti nel pronto soccorso: per questo il personale dell’ospedale del Mare di Napoli aveva deciso di limitarne i movimenti sedandola e legandola a una barella. Lì otto ore dopo la donna 39enne, che soffriva di crisi epilettiche, è però andata in arresto cardiaco. I fatti risalgono allo scorso 12 settembre. La famiglia della donna ha presentato denuncia, chiedendo che la procura accerti cosa abbia causato il decesso e se la condotta del personale sanitario abbia in qualche modo influito. L’arrivo in stato di alterazione e la morte nove ore dopo. A trasmettere l’esposto agli inquirenti è stato il legale Amedeo Di Pietro. 🔗 Leggi su Open.online