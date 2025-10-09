Secondo una teoria Avengers | Doomsday sarà una Civil War 2 che porterà Doom alla vittoria

Metropolitanmagazine.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film più importante del Marvel Cinematic Universe non è Avengers: Endgame o Avengers: Infinity War. Nemmeno Iron Man, il primo film del franchise, o The Avengers possono rivendicare il titolo. Il premio va a Captain America: Civil War, che mette Iron Man e Captain America l’uno contro l’altro a causa degli Accordi di Sokovia. Tony Stark vuole che gli Avengers abbiano la supervisione del governo, mentre Steve Rogers non è pronto a rispondere a chiunque possa avere interessi personali in un conflitto. Il disaccordo sfugge al controllo e, alla fine del film, gli Avengers non esistono più. E senza un fronte unito a proteggerla, la Terra perde tutte le sue Gemme dell’Infinito a causa di Thanos, che spazza via metà della vita nell’universo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

secondo una teoria avengers doomsday sar224 una civil war 2 che porter224 doom alla vittoria

© Metropolitanmagazine.it - Secondo una teoria, Avengers: Doomsday sarà una Civil War 2 che porterà Doom alla vittoria

In questa notizia si parla di: secondo - teoria

I coniugi Macron querelano Candace Owens per la falsa teoria secondo cui Brigitte “era un uomo”

Doomsday degli avengers replica l’apertura di infinity war secondo la teoria marvel

I Fantastici Quattro – Gli inizi, secondo una teoria il film preparerebbe il terreno a Civil War 2

secondo teoria avengers doomsdayAvengers: Doomsday si ispirerà anche a Civil War 2? L'affascinante teoria - Scoprite questa affascinante teoria su cosa potrebbe accadere in Avengers: Doomsday, il prossimo film dei Fratelli Russo. Secondo cinema.everyeye.it

Avengers: Doomsday, l'arma per sconfiggere Dottor Destino è stata già mostrata secondo questa teoria - Una teoria dei fan avrebbe individuato una potenziale arma da utilizzare contro Dottor Destino in Avengers: Doomsday e si trova in Ironheart. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo Teoria Avengers Doomsday