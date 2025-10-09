Secondo una teoria Avengers | Doomsday sarà una Civil War 2 che porterà Doom alla vittoria

Il film più importante del Marvel Cinematic Universe non è Avengers: Endgame o Avengers: Infinity War. Nemmeno Iron Man, il primo film del franchise, o The Avengers possono rivendicare il titolo. Il premio va a Captain America: Civil War, che mette Iron Man e Captain America l’uno contro l’altro a causa degli Accordi di Sokovia. Tony Stark vuole che gli Avengers abbiano la supervisione del governo, mentre Steve Rogers non è pronto a rispondere a chiunque possa avere interessi personali in un conflitto. Il disaccordo sfugge al controllo e, alla fine del film, gli Avengers non esistono più. E senza un fronte unito a proteggerla, la Terra perde tutte le sue Gemme dell’Infinito a causa di Thanos, che spazza via metà della vita nell’universo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

