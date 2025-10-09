Seconda giornata di chiusura per la tangenziale t4-t9 | i percorsi alternativi

Dopo quella del 19 settembre, è prevista per venerdì 10 ottobre la seconda giornata di chiusura della tangenziale t4-t9. Il divieto di transito entrerà in vigore dalle ore 8 alle ore 20 tra Verona Nord e gli svincoli di San Massimo, per consentire a Veneto Strade di effettuare i lavori di posa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Milano paralizzata: sciopero e corteo mandano il traffico in tilt in città. Chiusa la Tangenziale Est - Quella di venerdì era destinata ad essere una giornata da bollino nero per la mobilità e le previsioni, stando alle prime ore del mattino, si sono avverate ... Secondo milanotoday.it

Sciopero per Gaza e Flottilla a Milano: “Siamo in 100mila”. Tangenziale Est bloccata, secondo mini-corteo in serata. La diretta - “Blocchiamo tutto” è lo slogan di chi è sceso in piazza contro il blocco delle barche umanitarie da parte di Israele e contro il genocidio. Si legge su msn.com