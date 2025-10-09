Seconda categoria Razzismo e minacce | multato il Pievebovigliana

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Razzismo sugli spalti e frasi ingiuriose durante la partita: per questi due motivi è finita nel mirino del giudice sportivo il Pievebovigliana, formazione militante nel girone F del campionato di Seconda categoria. Per la gravità del fatto la società è stata multata di 600 euro in occasione del pareggio casalingo 2-2 contro il Visso Altonera. Nel referto sono emersi alcuni episodi negativi che si sono verificati nell’arco dei 90 minuti e che sono finiti nel referto valutato dal giudice sportivo. Il problema è che alcuni spettatori si sono rivolti in modo razzista e discriminatorio nei confronti del portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

seconda categoria razzismo e minacce multato il pievebovigliana

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Razzismo e minacce: multato il Pievebovigliana

In questa notizia si parla di: seconda - categoria

Lerici Seconda categoria. Nuovi ingaggi e conferme

Calcio Seconda Categoria. La Real Voltanese ricevuta dalla sindaca di Lugo, Zannoni

Ripescaggi. L’Abbadiense salirà in Seconda categoria

seconda categoria razzismo minacceRazzismo e minacce in campo: Pievebovigliana nel mirino del Giudice Sportivo - 600 euro di sanzione per frasi offensive rivolte al portiere avversario e al direttore di gara La Pievebovigliana 2012, squadra che milita in Seconda Categoria Girone F, è stata mu ... Lo riporta youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Seconda Categoria Razzismo Minacce