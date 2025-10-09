Seconda categoria Razzismo e minacce | multato il Pievebovigliana

Razzismo sugli spalti e frasi ingiuriose durante la partita: per questi due motivi è finita nel mirino del giudice sportivo il Pievebovigliana, formazione militante nel girone F del campionato di Seconda categoria. Per la gravità del fatto la società è stata multata di 600 euro in occasione del pareggio casalingo 2-2 contro il Visso Altonera. Nel referto sono emersi alcuni episodi negativi che si sono verificati nell’arco dei 90 minuti e che sono finiti nel referto valutato dal giudice sportivo. Il problema è che alcuni spettatori si sono rivolti in modo razzista e discriminatorio nei confronti del portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

