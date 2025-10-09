Se usi lo spray al peperoncino ti faccio un buco in testa | nuova rapina alla gelateria Spaziale di Brescia
Brescia, 9 ottobre 2025 – "Se tiri fuori lo spray al peperoncino ti faccio un buco in testa ". Con queste parole un bandito, ieri sera intorno alle 21:30 alla Gelateria Spaziale di viale Europa a Brescia, pistola in pugno ha intimato la consegna del denaro. L’uomo si è presentato con il volto travisato e con un cappuccio in testa nero. E' stato il terzo colpo in pochi giorni. E, proprio dalle sue parole, e dall'aspetto fisico, è quasi certo che sia lo stesso messo in fuga l'altra sera dalla proprietaria con una bomboletta spray al peperoncino. Stando a quanto ricostruito il primo colpo, andato a segno, la sera del 28 settembre; il secondo, l'altra sera, andato a vuoto in quanto non si aspettava la reazione della proprietaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
