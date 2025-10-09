Se il voto porta più insidie che soluzioni

De Robertis Le regionali si confermano per i partiti un oggetto difficile da maneggiare, spesso fonte più di problemi che di soluzioni. Per la segretaria del Pd Elly Schlein dovevano essere l’inizio della risalita, hanno cominciato a trasformarsi in un incubo. Delle débâcle nelle Marche e in Calabria già sappiamo, lunedì in Toscana dovrebbe vincere l’uomo che i suoi fedelissimi definivano il “Biden del Pd“ e che lei fino a due mesi fa ha provato in tutti i modi a togliere di mezzo, peraltro senza riuscirci; se il centrosinistra vincerà in Campania il successo sarà di Conte e di De Luca, i due che vogliono far guerra a Schlein nella coalizione e nel partito, e lo stesso accadrà in Puglia dove Decaro è il front runner dei riformisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net