Se il mondo non si fosse mosso Netanyahu avrebbe eliminato il popolo palestinese Non ho molta fiducia in questo piano di pace | Enzo Iacchetti furioso

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzo Iacchetti è tornato a parlare della questione palestinese durante la presentazione del suo libro “25 minuti di felicità. (Senza mai perdere la malinconia)” a Rai Radio2 nel programma “Stai Serena”, condotto da Serena Bortone e Massimo Cervelli. Il conduttore e attore è stato recentemente protagonista di uno sfogo in diretta tv sul tema, ospite di Bianca Berlinguer a “È sempre Cartabianca”. “Se il mondo non si fosse mosso per nulla il programma di Netanyahu – ha affermato Iacchetti – sarebbe stato l’eliminazione del popolo palestinese. Non ho molta fiducia in questo piano di pace. Si è parlato solo di interessi, di Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Se il mondo non si fosse mosso, Netanyahu avrebbe eliminato il popolo palestinese. Non ho molta fiducia in questo piano di pace": Enzo Iacchetti furioso

