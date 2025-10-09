Se il mondo non si fosse mosso Netanyahu avrebbe eliminato il popolo palestinese Non ho molta fiducia in questo piano di pace | Enzo Iacchetti furioso
Enzo Iacchetti è tornato a parlare della questione palestinese durante la presentazione del suo libro “25 minuti di felicità. (Senza mai perdere la malinconia)” a Rai Radio2 nel programma “Stai Serena”, condotto da Serena Bortone e Massimo Cervelli. Il conduttore e attore è stato recentemente protagonista di uno sfogo in diretta tv sul tema, ospite di Bianca Berlinguer a “È sempre Cartabianca”. “Se il mondo non si fosse mosso per nulla il programma di Netanyahu – ha affermato Iacchetti – sarebbe stato l’eliminazione del popolo palestinese. Non ho molta fiducia in questo piano di pace. Si è parlato solo di interessi, di Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mondo - fosse
Gli odiatori contro la coop dei disabili: “Non ci entrerei nemmeno se fosse l’ultimo bar al mondo”
Pensavate fosse solo per la tisana? Il limone è il frutto più sano del mondo. Ecco cosa c’è dentro questo tesoro giallo
“Ho iniziato a vedere dei lampi, come se qualcuno avesse collegato la corrente elettrica al mondo. Pensavo fosse stress, invece era la sindrome della neve visiva”. La storia di Isobel
Certificazioni FIMI di J-Ax *SINGOLI: -Se il mondo fosse (& Emis Killa, Club Dogo, Marracash): Disco di platino (+30.000) -Bimbiminkia4life: Disco d’oro (+25.000) -Uno di quei giorni (feat. Nina Zilli): Disco di platino (+50.000) -Il bello d’esser brutti: Disco di plati - facebook.com Vai su Facebook
Il #Nobel per la Medicina è andato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, per avere scoperto che un circuito elettrico può comportarsi come se fosse una particella quantistica, mostrando effetti particolari tipici del mondo microscopico - X Vai su X
Piano per Gaza, Netanyahu: "Hamas verrà smantellato. Gli ostaggi torneranno presto a casa" - Alla vigilia dei nuovi colloqui in Egitto il primo ministro israeliano assicura di aver coordinato con Trump "una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione" ... today.it scrive
Netanyahu, 'coordinato con Trump mossa diplomatica' - "Al fine di restituire i restanti 48 ostaggi, qualche settimana fa ho ordinato all'Idf di entrare nella roccaforte più importante di Hamas, Gaza City. Da msn.com