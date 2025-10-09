Se finisce la guerra a Gaza Trump merita il Nobel per la pace | Salvini e Tajani rilanciano il dibattito

A poche ore dall’annuncio del piano per Gaza, la destra italiana rilancia la proposta di insignire Donald Trump del Nobel per la pace. A stimolare i commenti è stato il presidente israeliano Isaac Herzog, che alla notizia dell’intesa si è detto favorevole sul riconoscimento per il presidente degli Stati Uniti. “Desidero esprimere la mia infinita gratitudine al Presidente Donald Trump per aver raggiunto un accordo che ci porta verso la fine della guerra e crea la speranza di un cambiamento nella realtà del Medio Oriente. Non c’è dubbio che meriti il Premio Nobel per la Pace per la sua costante determinazione a porre fine alla guerra e a ottenere il ritorno degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se finisce la guerra a Gaza, Trump merita il Nobel per la pace”: Salvini e Tajani rilanciano il dibattito

