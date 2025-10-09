Se cercate un calciatore eccomi | l' appello di Yousef da Gaza E in Italia una squadra si muove

Ha ventun anni, prima della guerra era una promessa del calcio locale e ora non vuole arrendersi. E il Sibilla Bacoli, in Eccellenza Campana, si è già mossa per aprire un corridoio umanitario e ospitare lui e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

