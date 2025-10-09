Se aumentano i poveri senza più assistenza
Come ampiamente previsto da diversi osservatori e istituzioni e intenzionalmente voluto dal Governo, la sostituzione del Reddito di cittadinanza (RdC) con l’Assegno di inclusione (ADI). 🔗 Leggi su Lastampa.it
L’esortazione apostolica di Leone sulle orme di Francesco: “Aumentano poveri e le élite di ricchi”
Povertà L'incidenza della povertà relativa in Puglia è pari al 22,3% e sono circa 900mila le persone a rischio indigenza che fanno ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari. Il dato è rivelato da Coldiretti Puglia sulla base del rapporto "Noi Italia"
A Milano aumentano i poveri che hanno un lavoro - Lavorare non basta: a Milano aumenta il numero di persone che non riesce ad arrivare a fine mese anche se ha un lavoro. Come scrive ansa.it