Scuole più sicure dopo i cantieri da 13 milioni
Scuole più sicure, moderne e accessibili. Sono quattro gli istituti scolastici di Faenza che nei mesi scorsi sono stati interessati da opere di riqualificazione grazie a un investimento complessivo di quasi 13 milioni di euro, perlopiù finanziati dal Pnrr e in parte dalla Provincia di Ravenna. Ieri prima a Palazzo Manfredi, poi al Liceo Torricelli Ballardini, quindi all’Oriani, al Bucci e al Persolino Strocchi hanno partecipato alle inaugurazioni il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco di Faenza Massimo Isola, la presidente della Provincia Valentina Palli, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma, altri amministratori dei comuni limitrofi, i tecnici e i dirigenti della Provincia, la presidente del consiglio comunale di Faenza Maria Luisa Martinez, i dirigenti scolastici e alcune classi di studenti degli istituti coinvolti dai lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
