Scuola | caso di scabbia alla primaria Don Milani

Firenze, 9 ottobre 2025 – Un caso di scabbia alla primaria Don Milani. "Era davvero tanto che non capitava una cosa del genere. Siamo molto preoccupati", dicono i genitori. La primaria fa parte del comprensivo Piero della Francesca, guidato dalla preside Simona Andrei. La comunicazione ufficiale è arrivata dall’Azienda Usl Toscana Centro, che ha informato il dirigente e tutto il personale scolastico, fornendo indicazioni sulle modalità di trasmissione della malattia e sulle norme di prevenzione da adottare. La scabbia è una malattia cutanea causata da un acaro e si trasmette soprattutto per contatto diretto prolungato con la pelle della persona infetta, mentre il contagio tramite indumenti o biancheria è meno frequente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

