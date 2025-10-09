Screening gratis alla vista alla Fondazione San Petronio a Bologna | ecco perché

Bologna, 9 ottobre 2025 - In via Santa Caterina passano tanti “invisibili”. Così, in occasione della Giornata mondiale della vista, l’attenzione si sposta sulle persone che, pur condividendo gli stessi spazi della città, troppo spesso passano inosservate. Sono senza dimora, i poveri, coloro che trovano accoglienza nelle strutture sociali di Bologna. Per questo Fondazione Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) Italia e la sezione territoriale dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Bologna, in collaborazione con Caritas, la struttura oculistica di Amoa Onlus l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, daranno la possibilità di effettuare uno screening gratuito alla vista dentro la sede della Fondazione San Petronio, proprio in via Santa Caterina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Screening gratis alla vista alla Fondazione San Petronio a Bologna: ecco perché

In questa notizia si parla di: screening - gratis

Parola d'ordine prevenzione: tutti gli screening oncologici (gratis) a Monza e Brianza

‘Ottobre rosa’ al Campus Bio-Medico di Roma, screening gratis per donne fragili

Avviato a Casale Monferrato lo screening gratuito del tumore al polmone. Il reclutamento, iniziato a fine settembre, si rivolge a persone tra i 55 e gli 80 anni residenti nei Comuni del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato, fumatori o ex fumatori, che a - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Mondiale della Vista: prevenzione e screening gratuiti con Uici Lucca - Misurazioni oculari gratuite il 13 ottobre e distribuzione di opuscoli a Palazzo Ducale per sensibilizzare sulla salute della vista ... Si legge su luccaindiretta.it

Giornata mondiale della vista, controlli gratuiti in 100 città italiane - I difetti visivi sono, numericamente, il più grande problema sanitario al mondo: ne soffrono, secondo l’OMS, più di 2mld di persone al mondo e oltre 3mln di italiani sono a risc ... Segnala insalutenews.it