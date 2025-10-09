Ripartono le gare valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2026 e nel gruppo C la sfida tra Scozia e Grecia è uno spareggio tra due squadre che sognano ancora il primo posto nel girone. La Tartan Army ha vinto contro il jolly Bielorussia, appaiando la Danimarca con la quale aveva impattato all’esordio in vetta al raggruppamento. Ci sono tutti i migliori nei convocati del CT Clarke, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Scozia-Grecia (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-10-2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno una a secco ad Hampden Park