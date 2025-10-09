Scoperto un delivery dello spaccio | 19enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un giovane tarantino di 19 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei consueti servizi antidroga, percorrendo le vie del centro cittadino in sella alle loro moto, ha incrociato uno scooter guidato da un giovanissimo tarantino di 19 anni che da qualche settimana era finito sotto la loro lente d’ingrandimento perché sospettato di aver avviato una proficua attività di spaccio consegnando dosi di cocaina a domicilio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

