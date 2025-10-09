Scoperto peschereccio fantasma | il comandante eludeva i controlli sull' attività di pesca con un dispositivo illegale

Nelle prime ore di oggi, giovedì 8 ottobre, la Guardia Costiera di Manfredonia, con il coordinamento del Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, ha ispezionato un motopeschereccio appena rientrato da una battuta di pesca. Durante i controlli, è stato scoperto un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

scoperto - peschereccio

