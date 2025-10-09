Scoperto giardino zoologico abusivo a Stresa sequestrati 17 pappagalli esotici e multa di 30mila euro
Sanzione da 30.000 euro e sequestro di 17 pappagalli esotici a Stresa: la struttura operava senza licenza. Indagini dei Carabinieri CITES. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Zoo abusivo nel giardino botanico dell'Isola Madre. Sequestrati 17 pappagalli - Mancava la licenza ministeriale per l'esposizione al pubblico delle specie detenute ... Come scrive rainews.it