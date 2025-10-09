Scoperti a rubare alcolici Minacce al negoziante presi

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una serata movimentata in via Carlo Mayr. Dopo la rissa tra giovani che ha scatenato scompiglio nella notte tra sabato e domenica, un nuovo episodio di violenza si è verificato nella serata di martedì. Stavolta, però, il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare i due responsabili di un’ aggressione ai danni di un commerciante straniero. Ma andiamo con ordine. Tutto comincia intorno alle 22.30. Due soggetti – in seguito identificati come italiani di 40 e 45 anni – entrano in un minimarket etnico. Si aggirano all’interno e, cercando di non dare nell’occhio, si impossessano di un paio di bottiglie di alcolici (pare whisky, per un valore complessivo di una trentina di euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scoperti a rubare alcolici minacce al negoziante presi

© Ilrestodelcarlino.it - Scoperti a rubare alcolici. Minacce al negoziante, presi

In questa notizia si parla di: scoperti - rubare

Tentano di rubare rame: scoperti dai dipendenti, arrestati cinque uomini

Cercano di rubare un chilometro di rame nella ditta: scoperti e arrestati in cinque

Scoperti a rubare degli scooter: fermato un 14enne, il complice scappa

scoperti rubare alcolici minacceNepalese minaccia ristoratrice per farsi consegnare alcolici. Arrestato - Un immigrato nepalese è stato arrestato dai carabinieri a Firenze per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ... Scrive iltempo.it

scoperti rubare alcolici minacceArmato di un coltello entra in un ristorante e minaccia la titolare per rubare soldi e alcolici - L’uomo è stato arrestato per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a off endere. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scoperti Rubare Alcolici Minacce