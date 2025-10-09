Scontro tra due auto sul lungomare | Lidiano Paladinelli muore a 50 anni gravissima una donna

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lidiano Paladinelli è la terza vittima della strada da inizio settimana tra Roma e provincia. È morto ieri sera nello scontro tra la sua Mercedes e una Jeep Renegade. Due i feriti, tra i quali una 37enne in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scontro - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

scontro due auto lungomareScontro tra due auto sul lungomare: Lidiano Paladinelli muore a 50 anni, gravissima una donna - Lidiano Paladinelli è la terza vittima della strada da inizio settimana tra Roma e provincia. Da fanpage.it

scontro due auto lungomareTor San Lorenzo, scontro frontale tra due auto, muore un cinquantenne - Ricoverati gli occupanti dell'altro veicolo, una donna è in gravi condizioni ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro Due Auto Lungomare