Scontro in consiglio Francesca Ghio segnala aggressioni verbali e valuta denunce | Su di me messaggi d' odio

Genovatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'annuncio della querela di Mauro Avvenente nei confronti di Francesca Ghio, la capogruppo di Avs in consiglio comunale ha dato mandato al proprio legale, Michele Ispodamia di valutare un'azione nei confronti dei consiglieri comunali che martedì scorso, durante una sospensione del consiglio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

scontro consiglio francesca ghioScontro in consiglio, Francesca Ghio segnala aggressioni verbali e valuta denunce: "Su di me messaggi d'odio" - "Le minacce verbali che sono state mosse nei miei confronti da parte di alcuni consiglieri alla presenza di svariati testimoni, sono inaccettabili" ... Si legge su genovatoday.it

scontro consiglio francesca ghioGhio(Avs),'minacce e insulti, denuncio 3 consiglieri Genova' - La bagarre scoppiata in Consiglio comunale a Genova durante la discussione di un ordine del giorno su Norma Cossetto rischia di finire in tribunale. Secondo ansa.it

