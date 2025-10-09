Scontro frontale tra Aurubis e Fismic | conciliazione fallita il sindacato annuncia battaglia legale

Avellino, 9 ottobre 2025 – Si è conclusa con esito negativo la procedura di conciliazione tra Aurubis Italia Srl e la Fismic-Confsal, convocata oggi presso la sede di Confindustria Avellino in merito al licenziamento di Ciro Brosca, rappresentante sindacale unitario (RSU) dell’azienda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

