Scontro auto-bici a Roma | morto un ciclista di 61 anni

Incidente stradale mortale, ieri sera, su via Salaria, fuori dal Gra, all’altezza del chilometro 17,600, in direzione Monterotondo, a Roma. A scontrarsi una Fiat Panda e una bici. A perdere la vita un ciclista italiano di 61 anni, deceduto dopo l’impatto. La conducente dell’auto, cittadina italiana di 56 anni, si è fermata a prestare soccorso. Indagini in corso da parte del III Gruppo Nomentano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

