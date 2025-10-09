Scontri per il 7 ottobre Un arresto e tre denunce Pro Pal già identificata una trentina di attivisti

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ventenne in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Altri tre coetanei, due ragazze e un ragazzo, denunciati per gli stessi reati. E una trentina di attivisti pro Pal già identificati. Il giorno dopo la manifestazione della vergogna inneggiante ad Hamas, organizzata nel secondo anniversario della strage di 1200 israeliani, la polizia è già al lavoro su immagini e video. La conta parziale parla di tre agenti, due del Reparto mobile e uno della Digos, e di quattro giornalisti feriti negli scontri. Il buonsenso avrebbe imposto un passo indietro da parte dei Giovani Palestinesi, dopo lo stigma bipartisan che si era abbattuto su di loro appena pubblicato il manifesto dell’iniziativa ‘Viva il 7 ottobre’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scontri per il 7 ottobre un arresto e tre denunce pro pal gi224 identificata una trentina di attivisti

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri per il 7 ottobre. Un arresto e tre denunce. Pro Pal, già identificata una trentina di attivisti

In questa notizia si parla di: scontri - ottobre

Gaza, guerra tra Netanyahu e l’esercito sull’occupazione: due anni di scontri iniziati con il fallimento del 7 ottobre

Ottobre di soli scontri diretti per il Pescara: date e orari delle partite

Sciopero generale 3 ottobre, scontri in tangenziale a Bologna

scontri 7 ottobre arrestoScontri per il 7 ottobre. Un arresto e tre denunce. Pro Pal, già identificata una trentina di attivisti - Una ventenne è in carcere: è accusata di resistenza e lesioni agli agenti. Da msn.com

scontri 7 ottobre arrestoSalvini a Livorno, contestazione e scontri: 2 arresti. Meloni: “Attenzione a fomentare le piazze” - Finisce nel caos l’iniziativa della Lega in un grande hotel del lungomare in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scontri 7 Ottobre Arresto