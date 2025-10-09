Scontri per il 7 ottobre Un arresto e tre denunce Pro Pal già identificata una trentina di attivisti
Una ventenne in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Altri tre coetanei, due ragazze e un ragazzo, denunciati per gli stessi reati. E una trentina di attivisti pro Pal già identificati. Il giorno dopo la manifestazione della vergogna inneggiante ad Hamas, organizzata nel secondo anniversario della strage di 1200 israeliani, la polizia è già al lavoro su immagini e video. La conta parziale parla di tre agenti, due del Reparto mobile e uno della Digos, e di quattro giornalisti feriti negli scontri. Il buonsenso avrebbe imposto un passo indietro da parte dei Giovani Palestinesi, dopo lo stigma bipartisan che si era abbattuto su di loro appena pubblicato il manifesto dell’iniziativa ‘Viva il 7 ottobre’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
