Scontri per il 7 ottobre a Bologna presidio alla Dozza per la giovane arrestata | si decide per la convalida

Bologna, 9 ottobre 2025 – Ci sono un’ottantina di persone fuori dal carcere della Dozza, appostati vicino al distributore. Sono lì per dare il loro apporto alla ventiduenne attivista arrestata dopo il corteo della vergogna che si è svolto a Bologna la sera di martedì, manifestazione inneggiante al 7 ottobre e organizzato dai Giovani Palestinesi nel secondo anniversario della strage di 1200 israeliani. Oggi infatti il giudice doveva decidere sulla convalida dell’arresto, ma in mattinata il Gip si è riservato e la decisione arriverà probabilmente nel pomeriggio. La giovane è finita in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontri per il 7 ottobre a Bologna, presidio alla Dozza per la giovane arrestata: si decide per la convalida

In questa notizia si parla di: scontri - ottobre

Gaza, guerra tra Netanyahu e l’esercito sull’occupazione: due anni di scontri iniziati con il fallimento del 7 ottobre

Ottobre di soli scontri diretti per il Pescara: date e orari delle partite

Sciopero generale 3 ottobre, scontri in tangenziale a Bologna

7 OTTOBRE, SCONTRI ED EPISODI CHE DANNEGGIANO TUTTO IL MOVIMENTO Quelli che abbiamo visto ieri sera in piazza a Bologna sono scontri e posizioni che dal nostro punto di vista danneggiano tutto il movimento per Gaza, la Palestina, con la Glob - facebook.com Vai su Facebook

I pro Pal celebrano il 7 ottobre nonostante i divieti. Scontri a Torino e Bologna. Manifestazioni non autorizzate per l'anniversario dell'attentato di Hamas: a Bologna la polizia interviene con idranti e cariche in via Rizzoli. - X Vai su X

Alla manifestazione non autorizzata per il 7 ottobre a Bologna ci sono stati scontri e tensioni tra manifestanti e polizia - Martedì sera in centro a Bologna ci sono stati scontri e tensioni alla manifestazione non autorizzata per ricordare il 7 ottobre, il giorno dei violenti attacchi compiuti da Hamas in territorio israel ... Si legge su ilpost.it

Corteo per il 7 ottobre a Bologna, scontri con la polizia e idranti sui manifestanti. Oltre 6mila persone a Torino - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... ilmessaggero.it scrive