Scontri in stazione a Milano liberati i due studenti | I domiciliari misura sproporzionata
I giudici del Riesame del Tribunale per i minorenni di Milano hanno revocato la misura cautelare dei domiciliari, ossia l'obbligo di permanenza in casa, per i due studenti liceali di 17 anni arrestati il 22 settembre scorso per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza. I giudici, accogliendo i ricorsi degli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella, infatti, hanno ritenuto che fosse "sproporzionata" la misura cautelare dell'obbligo di permanenza in casa per i due minorenni, rispetto al "rischio di reiterazione del reato". E l'hanno sostituita con alcune "prescrizioni" per i ragazzi, come la "regolare frequenza scolastica", la "frequenza di un percorso psicologico e psicoterapeutico" e la "frequenza di uno o più incontri di educazione alla legalità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: scontri - stazione
L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione. A Roma 30mila in strada
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera
Scontri in stazione Centrale a Milano tra polizia e Pro Pal
La giovane è ricoverata all’ospedale Sant’Orsola dopo gli scontri di giovedì sera in zona stazione, due i fermati per gli scontri decine gli identificati - facebook.com Vai su Facebook
SCIOPERO | Corteo pro Gaza alla stazione di Bologna, scontri tra manifestanti e polizia con lancio di lacrimogeni. Il gruppo era partito da piazza Maggiore, in solidarietà con l'equipaggio della Flotilla. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/10/03/sciop - X Vai su X
Scontri in stazione a Milano, liberati i due studenti del liceo: "I domiciliari misura sproporzionata" - La decisione del Riesame del tribunale per i minorenni di Milano per i due 17enni arrestati il 22 settembre scorso per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al te ... Segnala ilgiornale.it