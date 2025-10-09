Scontri in stazione a Milano liberati i due studenti | I domiciliari misura sproporzionata

I giudici del Riesame del Tribunale per i minorenni di Milano hanno revocato la misura cautelare dei domiciliari, ossia l'obbligo di permanenza in casa, per i due studenti liceali di 17 anni arrestati il 22 settembre scorso per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza. I giudici, accogliendo i ricorsi degli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella, infatti, hanno ritenuto che fosse "sproporzionata" la misura cautelare dell'obbligo di permanenza in casa per i due minorenni, rispetto al "rischio di reiterazione del reato". E l'hanno sostituita con alcune "prescrizioni" per i ragazzi, come la "regolare frequenza scolastica", la "frequenza di un percorso psicologico e psicoterapeutico" e la "frequenza di uno o più incontri di educazione alla legalità". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

