Scontri in stazione a Milano liberati gli studenti | I domiciliari misura sproporzionata

L'obbligo di restare a casa non è "né adeguato, né proporzionato". È invece "fondamentale" che i ragazzi frequentino regolarmente la scuola, che seguano un percorso psicologico o psicoterapeutico (sia da soli, che con i genitori), e che partecipino a uno o più incontri sul tema del diritto e della legalità per "approfondire il percorso di riflessione e di rielaborazione già iniziato". È stato chiaro il Riesame davanti a cui si sono rivolti i legali dei ragazzi di 17 anni, entrambi studenti liceali, per rimetterli in libertà dopo la misura cautelare dei domiciliari (per i minorenni si chiama obbligo di permanenza in casa). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

