Scontri a Milano per Gaza revocati i domiciliari ai due studenti minorenni | Misura sproporzionata
Il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari stabiliti dal gip per i due liceali arrestati il 22 settembre a seguito degli scontri avvenuti in Stazione Centrale a Milano. "Non sono facinorosi ma giovani sensibili e intelligenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
