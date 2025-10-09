Lutto nel calcio argentino: è scomparso Miguel Ángel Russo, ex allenatore del Boca Juniors e figura storica del calcio sudamericano. Calcio argentino in lutto: addio a Miguel Ángel Russo, ex tecnico del Boca Juniors e leggenda del calcio sudamericano. Il calcio argentino piange la morte di Miguel Ángel Russo, tecnico di grande esperienza e protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia recente del Boca Juniors, una delle squadre più titolate del Sud America. Russo, 68 anni, era considerato un punto di riferimento per la sua capacità di costruire gruppi solidi e competitivi, oltre che per il suo stile sobrio e rispettato da colleghi e giocatori. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

