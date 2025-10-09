Scomparso Miguel Ángel Russo 

Gbt-magazine.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel calcio argentino: è scomparso Miguel Ángel Russo, ex allenatore del Boca Juniors e figura storica del calcio sudamericano. Calcio argentino in lutto: addio a Miguel Ángel Russo, ex tecnico del Boca Juniors e leggenda del calcio sudamericano. Il calcio argentino piange la morte di  Miguel Ángel Russo, tecnico di grande esperienza e protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia recente del  Boca Juniors, una delle squadre più titolate del Sud America. Russo, 68 anni, era considerato un punto di riferimento per la sua capacità di costruire gruppi solidi e competitivi, oltre che per il suo stile sobrio e rispettato da colleghi e giocatori. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

scomparso miguel 193ngel russo160

© Gbt-magazine.com - Scomparso Miguel Ángel Russo 

In questa notizia si parla di: scomparso - miguel

Scomparso cineasta brasiliano a bordo della Flotilla, la famiglia di Miguel Viveiros de Castro: "È un crimine"

Lutto nel calcio argentino: è scomparso Miguel Ángel Russo, ex allenatore del Boca Juniors e figura storica del calcio sudamericano

scomparso miguel 193ngel russo160Lutto nel calcio argentino: è scomparso Miguel Ángel Russo, ex allenatore del Boca Juniors e figura storica del calcio sudamericano - Calcio argentino in lutto: addio a Miguel Ángel Russo, ex tecnico del Boca Juniors e leggenda del calcio sudamericano Il calcio argentino piange la morte di Miguel Ángel Russo, tecnico di grande esper ... Segnala calcionews24.com

scomparso miguel 193ngel russo160Miguel Ángel Russo, muore a 69 anni l'allenatore del Boca Juniors: «Lascia un’impronta incancellabile». Dal cancro all'indebolimento fisico - Il calcio argentino è in lutto per la morte di Miguel Ángel Russo, storico allenatore del Boca Juniors, scomparso a 69 anni. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scomparso Miguel 193ngel Russo160