Scomparso a Calcata una donna | Era alla stazione Flaminio l'ho accompagnato a fare il biglietto

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcune segnalazioni sostengono che Andrea Gentili si trovi a Roma, precisamente nell'area della stazione di Flaminio, Saxa Rubra, stazione dei Cotral e a Termini. L'83enne scomparso da Calcata potrebbe aver preso un autobus ed essersi spostato dal bosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

