Scomparso a Calcata una donna | Era alla stazione Flaminio l'ho accompagnato a fare il biglietto
Alcune segnalazioni sostengono che Andrea Gentili si trovi a Roma, precisamente nell'area della stazione di Flaminio, Saxa Rubra, stazione dei Cotral e a Termini. L'83enne scomparso da Calcata potrebbe aver preso un autobus ed essersi spostato dal bosco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata, ricerche a tappeto
Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto
Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, chi è l'83enne svanito nel nulla vicino Viterbo
Scomparso di Calcata, dieci giorni di ricerche disperate per l'83enne Andrea Gentili Ancora nella giornata di questa domenica 5 ottobre i vigili del fuoco sono tornati anche nelle vie del borgo vecchio per parlare con gli abitanti del posto e i gestori di attività.
"Aiutatemi a ritrovare mio marito": Vane le ricerche di Andrea, scomparso il 26 settembre a #Calcata (#Viterbo). "Mi sono perso su una strada bianca", poi il telefono spento. Il video in via Madonna di Fatima. Qualcuno lo ha incrociato?
Scomparso a Calcata, una donna: "Era alla stazione Flaminio, l'ho accompagnato a fare il biglietto" - Alcune segnalazioni sostengono che Andrea Gentili si trovi a Roma, precisamente nell'area della stazione di Flaminio, Saxa Rubra, stazione dei Cotral e ...
Andrea Gentili scomparso da Calcata il 26 settembre: ricerche attive per l'83enne