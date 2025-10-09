Scomparsa nel bosco | Non ci arrendiamo

La famiglia non si arrende. Per la ricerca di Piera – si apprende – sono "state attivate associazioni che si occupano di persone scomparse". Purtroppo, infatti, anche la battuta straordinaria dei giormi scorsi, che ha scandagliato le zone più impervie e ancora non del tutto verificate, non ha dato esito. Piera Pinna, 69enne originaria di Oristano in Sardegna e residente a San Miniato dove conduce un’avviata azienda agricola, è scomparsa ormai da molti giorni. Di lei si perdono le tracce il 21 settembre nei boschi di Medicina, paesino nel territorio comunale di Pescia, una piccola frazione. Era andata a cercare funghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

