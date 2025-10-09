Scomparsa Mirella Gregori persa la testimonianza su un' auto che la pedinava | la relazione con il caso Orlandi
Un anno prima della scomparsa Mirella Gregori e una sua amica sarebbero state pedinate da due uomini a bordo di un'auto: le analogie col caso Orlandi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In audizione davanti alla Commissione parlamentare sulla scomparsa delle due ragazze nel 1983 ha parlato Simona De Santo, ex compagna di classe di Mirella Gregori - facebook.com Vai su Facebook
Scomparsa di Orlandi e Gregori, la testimonianza choc di un'amica: "Un’auto ci seguiva" - Proseguono le audizioni della Commissione parlamentare sulla sparizione di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: la testimonianza dell’amica Simona De Santo. Segnala notizie.it
