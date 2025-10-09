Scirocco e il Regno dei Venti in anteprima esclusiva una clip dal suggestivo film di animazione

Comingsoon.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà al cinema dal 16 ottobre con il film di animazione Scirocco e il Regno dei Venti, dai produttori del premio Oscar Flow. Vi mostriamo in anteprima esclusiva una scena in italiano del lungometraggio di Benoît Chieux. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

scirocco e il regno dei venti in anteprima esclusiva una clip dal suggestivo film di animazione

© Comingsoon.it - Scirocco e il Regno dei Venti, in anteprima esclusiva una clip dal suggestivo film di animazione

In questa notizia si parla di: scirocco - regno

Proiezione Scirocco e il regno dei venti di Benoît Chieux

Scirocco e il regno dei venti, il trailer ufficiale del film - Una nuova opera di animazione poetica e potente, dai produttori dell'acclamato Flow. Riporta mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Scirocco Regno Venti Anteprima