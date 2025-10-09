Sciopero trasporti venerdì 10 ottobre metro e bus fermi | orari fasce di garanzia e linee sospese Ecco cosa sapere

Ilmessaggero.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova giornata di disagi per i cittadini romani che, venerdì 10 ottobre, dovranno utilizzare i mezzi di trasporto. Un nuovo sciopero indetto dai sindacati Sul (di 24. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sciopero trasporti venerd236 10 ottobre metro e bus fermi orari fasce di garanzia e linee sospese ecco cosa sapere

© Ilmessaggero.it - Sciopero trasporti, venerdì 10 ottobre metro e bus fermi: orari, fasce di garanzia e linee sospese. Ecco cosa sapere

In questa notizia si parla di: sciopero - trasporti

Confermato sciopero dei trasporti: quando e gli orari

Al via il secondo sciopero dei trasporti nel giro di pochi giorni: i mezzi a rischio in Brianza e gli orari

Sciopero dei trasporti per quasi mezza giornata: la data da segnare in rosso

sciopero trasporti venerd236 10Sciopero trasporti, venerdì 10 ottobre metro e bus fermi: orari, fasce di garanzia e linee sospese. Ecco cosa sapere - Nuova giornata di disagi per i cittadini romani che, venerdì 10 ottobre, dovranno utilizzare i mezzi di trasporto. Si legge su ilmessaggero.it

sciopero trasporti venerd236 10Si teme un venerdì nero: dai trasporti alla scuola, lo sciopero per ogni settore - Lo sciopero sarà effettuato garantendo i servizi minimi indispensabili. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Trasporti Venerd236 10