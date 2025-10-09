Sciopero trasporti 10 ottobre 2025 | orari fasce di garanzia e chi si ferma

Nuova giornata di disagi per i cittadini di Roma. Venerdì 10 ottobre, infatti, è previsto uno sciopero dei mezzi di trasporto che rischia di arrecare forti disservizi per coloro che dovranno usufruire di autobus e metropolitana. Le agitazioni, mosse dai sindacati Sul, Usb e Orsa, interesseranno la sola rete Atac su tutti gli autobus, compresi quelli sostitutivi delle linee dei tram, i filobus, la ferro-tranvia Termini-Centocelle e la metropolitana. Ecco gli orari e le fasce di garanzia per farsi trovare pronti. Sciopero dei trasporti a Roma il 10 ottobre: orari e fasce di garanzia. Una metro a Roma (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sciopero trasporti 10 ottobre 2025: orari, fasce di garanzia e chi si ferma

