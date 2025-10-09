Sciopero a Roma domani 10 ottobre a rischio mezzi Atac | orari e fasce di garanzia

(Adnkronos) – Domani, venerdì 10 ottobre, lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma potrebbe creare parecchi disagi a chi si deve spostare nella Capitale. L'agitazione è stata indetta dai sindacati Usb, Orsa e Sul per protestare contro le condizioni di lavoro di autisti e personale Atac. I sindacati hanno denunciato i turni che rendono impossibile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com