Sciopero 10 ottobre fermi i mezzi Atac | possibili disagi a Roma

Altro venerdì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici: autobus, metro e tram saranno causa di disagi per l’adesione allo sciopero trasporti a Roma. La mobilitazione è stata indetta dalle sigle sindacali di Sul per 24 ore e da Usb e Orsa per 4 ore e coinvolgerà l’intera rete cittadina tra bus, filobus, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sciopero 10 ottobre, fermi i mezzi Atac: possibili disagi a Roma

In questa notizia si parla di: sciopero - ottobre

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

Venerdì 10 ottobre sciopero in Atac, regolari le linee bus gestite dagli operatori privati, Sulla rete Atac saranno possibili disagi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio su bus (anche quelli sostitutivi delle linee tram), filobus, metrop - facebook.com Vai su Facebook

Aggiornamento sullo sciopero di venerdì 3 ottobre La Commissione di garanzia ha dichiarato lo #sciopero illegittimo. La Cgil, in serata, ha tuttavia comunicato che lo sciopero è confermato e che la delibera della Commissione sarà impugnata. Info: htt - X Vai su X

Sciopero trasporti, venerdì 10 ottobre metro e bus fermi: orari, fasce di garanzia e linee sospese. Ecco cosa sapere - Nuova giornata di disagi per i cittadini romani che, venerdì 10 ottobre, dovranno utilizzare i mezzi di trasporto. Scrive ilmessaggero.it

Sciopero mezzi Atac a Roma il 10 ottobre, fermi bus e metro: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero mezzi Atac a Roma il 10 ottobre, fermi bus e metro: orari e fasce di garanzia ... Da tg24.sky.it