Sciopero 10 ottobre 2025 gli orari garantiti Stop a bus e metro Atac a Roma

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ottobre 2025 - Domani, venerdì 10 ottobre, la Capitale si muoverà a singhiozzo. I sindacati Sul, Usb e Orsa hanno proclamato un doppio sciopero, uno di quattro ore e uno di 24 ore, che interesserà la rete Atac, con possibili interruzioni su bus, tram, filobus e metropolitane. I pendolari dovranno fare i conti con corse cancellate, ma rimangono garantite due finestre di servizio, una al mattino e una nel pomeriggio. Ecco gli orari e i servizi garantiti dal 9 all’11 ottobre. Sommario Orari dello sciopero. Chi si ferma e chi no. Servizi Atac garantiti e sospesi. Accessibilità. Biglietterie, parcheggi e bike parking. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

