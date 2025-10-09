Sciopero 10 ottobre 2025 gli orari garantiti Stop a bus e metro Atac a Roma
Roma, 9 ottobre 2025 - Domani, venerdì 10 ottobre, la Capitale si muoverà a singhiozzo. I sindacati Sul, Usb e Orsa hanno proclamato un doppio sciopero, uno di quattro ore e uno di 24 ore, che interesserà la rete Atac, con possibili interruzioni su bus, tram, filobus e metropolitane. I pendolari dovranno fare i conti con corse cancellate, ma rimangono garantite due finestre di servizio, una al mattino e una nel pomeriggio. Ecco gli orari e i servizi garantiti dal 9 all’11 ottobre. Sommario Orari dello sciopero. Chi si ferma e chi no. Servizi Atac garantiti e sospesi. Accessibilità. Biglietterie, parcheggi e bike parking. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sciopero trasporti, venerdì 10 ottobre metro e bus fermi: orari, fasce di garanzia e linee sospese. Ecco cosa sapere - Nuova giornata di disagi per i cittadini romani che, venerdì 10 ottobre, dovranno utilizzare i mezzi di trasporto. Lo riporta ilmessaggero.it
Sciopero 10 ottobre 2025, gli orari garantiti. Stop a bus e metro Atac a Roma - La Capitale si muove a singhiozzo: Sul, Usb e Orsa incrociano le braccia e il personale Atac si ferma. Come scrive msn.com